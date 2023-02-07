В Венгрии заявили об увеличении мощности электросетей с Сербией
Глава МИД Сийярто: мощности электросетей между Сербией и Венгрией удвоят к 2028 году
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БЕЛГРАД, 7 фев — ПРАЙМ. Работы по увеличению мощности электросетей между Сербией и Венгрией идут согласно графику и должны завершиться к 2028 году, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
"По расписанию выполняется работа на основе ранее заключенного соглашения, в соответствии с которым к 2028 году удвоится мощность электросетевого соединения между Венгрией и Сербией. Это будет способствовать безопасности электроснабжения в обеих странах, особенно с учетом того, что в начале 2030-х годов планируется ввести в коммерческую эксплуатацию два новых блока АЭС "Пакш", — сказал Сийярто на пресс-конференции с главой минэнерго Сербии Дубравкой Джедович.
Летом 2022 года Сийярто сообщил, что Сербия и Венгрия объединяют рынки электроэнергии и планируют к 2028 году нарастить мощность линий электропередачи.
https://1prime.ru/Energy/20230207/839719018.html
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