БЕЛГРАД, 7 фев — ПРАЙМ. Работы по увеличению мощности электросетей между Сербией и Венгрией идут согласно графику и должны завершиться к 2028 году, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. СГК увеличила выработку электроэнергии в январе на 18,8 процента

"По расписанию выполняется работа на основе ранее заключенного соглашения, в соответствии с которым к 2028 году удвоится мощность электросетевого соединения между Венгрией и Сербией. Это будет способствовать безопасности электроснабжения в обеих странах, особенно с учетом того, что в начале 2030-х годов планируется ввести в коммерческую эксплуатацию два новых блока АЭС "Пакш", — сказал Сийярто на пресс-конференции с главой минэнерго Сербии Дубравкой Джедович.

Летом 2022 года Сийярто сообщил, что Сербия и Венгрия объединяют рынки электроэнергии и планируют к 2028 году нарастить мощность линий электропередачи.