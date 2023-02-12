МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. На полноценное восстановление энергетической инфраструктуры Украины может потребоваться год, заявил в эфире телеканала "Рада" член комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк. Производство проката и стали на Украине упало почти на 85 процентов

"Для полноценного восстановления работы нашей энергосистемы необходимо много времени — до года, и миллиарды долларов", — сказал он.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко, в свою очередь сообщил, что наиболее сложная ситуация со светом в Одесской и Харьковской областях. "Увеличение генерации сегодня дает возможность не применять графики на большинстве территории Украины. Это означает, что жители большей части Украины будут иметь свет 24 часа. Наиболее сложная ситуация не только в Одесской, но и в Харьковской областях", — отметил он он.

Ранее в Минэнерго Украины сообщали, что в стране работают все девять энергоблоков атомных электростанций, находящихся на подконтрольной Киеву территории, что позволяет уменьшить дефицит генерации в энергосистеме.