МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Правительство России определило решения проблем в связи с жалобами компании "Русгидро" по поводу поставок угля для её теплоэлектростанций (ТЭС) в Дальневосточном федеральном округе, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на материалы кабмина. Россия увеличила поставки угля в Китай и Индию в 2022 году

"Правительство и угольщики выработали компромиссные решения проблемы поставок угля для ТЭС "Русгидро" на Дальнем Востоке. Власти отказались от жестких ограничений экспорта, но потребовали от угольных компаний обеспечить ТЭС топливом в приоритетном порядке по долгосрочным контрактам. При этом регулятор установит индикативы объемов поставок и коридоры цен на уголь", — говорится в сообщении.

Ранее газета писала, что "Русгидро" попросил выделить из бюджета 93 миллиарда рублей на покрытие накопленного финансового долга из-за дорожающего топлива, прежде всего угля, и "заниженных" тарифов на энергию. В связи с этим обсуждалась схема, подобная рынку удобрений, где компании "добровольно" формируют план поставок в РФ, а также сдерживают цены внутри страны, а уже оставшееся отправляют на экспорт.

В итоге правительство решило не ограничивать экспорт угля, но на этом рынке "видимо, также будет ручное регулирование объемов и цен поставок", делает вывод издание. По информации "Коммерсанта", участники совещания у первого вице-премьера Андрея Белоусова, проходившего 31 января с участием вице-премьера Александра Новака, согласились, что "общесистемные меры регулирования" рынка не требуются, а увязывать объемы вывоза угля на экспорт в восточном направлении с объемами поставок на внутренний рынок в настоящее время нецелесообразно. Больше не партнеры. Европа и Азия вынуждены драться за газ и уголь

Но проблему предложено решать за счет "адресных мер", об этом говорится в протоколе совещания. Минэнерго совместно с "Русгидро" и РСПП определят потенциальных поставщиков для конкретных ТЭС и сформируют индикативный баланс потребления, также предусматривается заключение долгосрочных контрактов на закупку и доставку угля, а ФАС вместе с Минэнерго и РСПП установит "индикативные ценовые коридоры" на уголь для "Русгидро" на 2023–2025 годы. Угледобывающие компании при этом закрепят публичные положения о приоритетном обеспечении внутреннего рынка.

Отказ от совсем уж жестких мер регулирования участники совещания объясняли "незначительной" долей потребления угля для ТЭС Дальнего Востока. По данным "Коммерсанта", всего в РФ в 2022 году на внутренний рынок было отгружено 172,4 миллиона тонн угля, а 210,9 миллиона тонн ушли на экспорт. А ТЭС "Русгидро" на Дальнем Востоке (4 ГВт) в 2021 году потребили 8,9 миллиона тонн на 26 миллиардов рублей. В компании изданию заявили, что холдинг устроит любой выработанный правительством механизм поставки угля на ТЭС, позволяющих работать без убытков.