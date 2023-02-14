МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Идея ограничить цены на уголь для ТЭС "Русгидро" на Дальнем Востоке — разумная альтернатива потери экспортных доходов поставщиков и едва ли сильно скажется на их экономическом состоянии, устроит она и желающую сократить расходы на уголь энергокомпанию, рассказали РИА Новости директор Центра исследований в электроэнергетике НИУ ВШЭ Сергей Сасим и представитель "Русгидро". СМИ: правительство определило решение проблем поставок угля ТЭС "Русгидро"

Как написала во вторник газета "Коммерсант", правительство и угольщики выработали компромиссные решения проблемы поставок угля для ТЭС "Русгидро" на Дальнем Востоке. Власти отказались от жестких ограничений экспорта, но потребовали от угольных компаний обеспечить ТЭС топливом в приоритетном порядке по долгосрочным контрактам. При этом регулятор установит индикативы объемов поставок и коридоры цен на уголь.

Сасим считает, что с учетом отсутствия рыночных отношений в энергосистеме Дальнего Востока, такой вариант поможет решить проблему убыточности генерации в регионе, хоть и нарушает рыночный характер организации поставок угля. "Но в данной ситуации подобный компромисс вполне логичен", — считает эксперт.

"Русгидро" не готово нести убытки, а правительство не считает возможным субсидировать разницу между рыночной ценой угля и стоимостью, которую возможно учесть в тарифах без потери социальной доступности электроэнергии и тепла для населения", — отметил Сасим. Минэнерго поддержало ввод моратория на повышение тарифов на перевозку угля

Потребление угля на ТЭС компании, по его словам, составляет чуть более 2% от общего объема поставок на внутренний и внешний рынки. "Поставщики топлива понимают, что административное ограничение цены в части столь незначительного объема поставки для целей энергетики — это разумная альтернатива потери экспортных доходов. Не думаю, что принятое решение как-то серьезно отразиться на экономическом состоянии поставщиков топлива", — добавил он.

В "Русгидро" рассказали, что компанию устроит любой выработанный правительством механизм поставки угля на ТЭС "по ценам, учтенным в тарифах, и в объемах, необходимых для удовлетворения энергопотребления в ДФО". Там подчеркнули, что убытки генерирующих компаний группы из-за высоких расходов на уголь, неучтенных в тарифах, привели к ухудшению финансового состояния и высокой закредитованности.