МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, позволяющий возместить электросетевым компаниям экономически обоснованные сверхнормативные расходы за техприсоединение к сетям в 2022 и 2023 годах. АККОР призвала выровнять тарифы на электричество и отменить акциз на дизель

В настоящее время тарифы на услуги электросетевых компаний и плата за техприсоединение к сетям устанавливаются государством. Законопроект позволяет компенсировать территориальным сетевым организациям (ТСО) экономически обоснованные расходы на техприсоединение за период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2023 года, превышающие установленную плату за данную услугу.

Как пояснял на прошлой неделе замглавы ФАС Виктор Королев, эта временная мера направлена на то, чтобы "учесть тот объем инфляции, который был накоплен в 2022 году и, возможно, будет иметь место частично в 2023 году". Вместе с тем это не означает, что сетевые организации бесконтрольно будут включать свои затраты в плату за техприсоединение, подчеркивал он.

Величина таких расходов будет определена территориальными сетевыми организациями по итогам деятельности за 2022 год — в 2023 году, а за 2023 год — в 2024 году, после чего их экономическую обоснованность будут оценивать органы тарифного регулирования субъектов РФ, сказано в пояснительной записке.

Проверять обоснованность этих затрат, в том числе превышающих утвержденные нормативы, будет также и ФАС, говорил Королев. Кроме того, по его словам, в дальнейшем эти затраты будут еще раз полностью проверены в 2024 году при установлении регулирования на 2025 год.

Разработку законопроекта ФАС объясняла тем, что при расчете стандартизированных тарифных ставок невозможно учесть расходы ТСО, возникшие в связи с удорожанием материалов (работ, оборудования), необходимых для технологического присоединения новых потребителей.