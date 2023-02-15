В российском посольстве рассказали о реализации проекта АЭС "Руппур"
Российское посольство: реализация проекта АЭС "Руппур" в Бангладеш идет по графику
Читать 1prime.ru в
НЬЮ-ДЕЛИ, 15 фев — ПРАЙМ. Реализация проекта АЭС "Руппур" в Бангладеш идет согласно графику, сообщили РИА Новости в посольстве России в Дакке.
"Реализация проекта АЭС "Руппур" в Бангладеш (включая поставки необходимого оборудования) осуществляется в соответствии с установленным графиком", — сказано в сообщении.
Отмечается, что в январе-феврале 2023 года в порт города Монгла "благополучно прибыли три корабля для доставки грузов на строящуюся электростанцию".
"Руппур" — строящаяся по российскому проекту АЭС-2006 атомная электростанция. Выбранная площадка для строительства станции располагается на восточном берегу реки Падма, в 160 километрах от столицы Бангладеш города Дакка. Осенью 2013 года был заложен первый камень в основание будущей электростанции. Станция будет состоять из двух энергоблоков с современными реакторами ВВЭР-1200 мощностью 1200 МВт каждый, жизненный цикл которых составляет 60 лет с возможностью его продления еще на 20 лет.
https://1prime.ru/Energy/20230215/839806846.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.