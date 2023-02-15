НЬЮ-ДЕЛИ, 15 фев — ПРАЙМ. Реализация проекта АЭС "Руппур" в Бангладеш идет согласно графику, сообщили РИА Новости в посольстве России в Дакке. Посольство подтвердило запрет на заход российских судов в порты Бангладеш

"Реализация проекта АЭС "Руппур" в Бангладеш (включая поставки необходимого оборудования) осуществляется в соответствии с установленным графиком", — сказано в сообщении.

Отмечается, что в январе-феврале 2023 года в порт города Монгла "благополучно прибыли три корабля для доставки грузов на строящуюся электростанцию".

"Руппур" — строящаяся по российскому проекту АЭС-2006 атомная электростанция. Выбранная площадка для строительства станции располагается на восточном берегу реки Падма, в 160 километрах от столицы Бангладеш города Дакка. Осенью 2013 года был заложен первый камень в основание будущей электростанции. Станция будет состоять из двух энергоблоков с современными реакторами ВВЭР-1200 мощностью 1200 МВт каждый, жизненный цикл которых составляет 60 лет с возможностью его продления еще на 20 лет.