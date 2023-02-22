МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Отключения электроэнергии в ЮАР достигли беспрецедентного уровня, передает агентство Bloomberg со ссылкой на представителя государственной энергетической компании Eskom. В "Росатоме" сообщили о снижении выработки электроэнергии АЭС в 2023 году

Ежедневные отключения электричества в моменты пиковой нагрузки происходят в ЮАР с ноября.

ЮАР, испытывающая дефицит энергии с 2008 года, переживает рекордные перебои в подаче электроэнергии, поскольку поломки на станциях государственной энергетической компании Eskom Hld SOC Ltd достигли беспрецедентного уровня, как ранее передавало агентство.

Во вторник в Twitter представитель Eskom Сиконати Мантшантша заявил, что компания отключила от сети 7045 мегаватт. Как сообщает агентство, тем самым он подтвердил, что компания перешла к седьмой стадии отключения энергии. Ранее, по данным Bloomberg, компания заявляла, что реализует шестой этап, в ходе которого отключаются 6 тысяч мегаватт.

"Eskom подтвердила, что это новый рекорд… Южная Африка находится ближе всего к восьмой стадии отключения нагрузки, что означает отсутствие электроэнергии в течение 12-14 часов в день", — заявил местный портал News24.

В феврале президент ЮАР Сирил Рамафоса объявил в стране чрезвычайное положение в связи с кризисом энергоснабжения.