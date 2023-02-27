МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. "Системный оператор ЕЭС" с 1 марта приступит к разработке новой схемы и программы развития электроэнергетики РФ на 2024–2029 годы, говорится в сообщении СО ЕЭС. Bloomberg: в Европе предупредили о новом витке энергокризиса

"Системный оператор" начнет новый цикл разработки ключевого документа перспективного планирования электроэнергетики – Схемы и программы развития электроэнергетических систем России (СиПР ЭЭС) на 2024–2029 годы", — отмечается в сообщении.

Новая система планирования с 2023 года разрабатывается "Системным оператором" на 6 лет с ежегодной корректировкой и включает в себя технические решения по развитию как Единой энергосистемы РФ, так и электроэнергетики регионов. В документ также включаются планы строительства электрических сетей 110 кВ и выше в синхронных зонах Единой энергосистемы РФ.

Разработанная по временной процедуре во второй половине 2022 года программа развития отрасли на 2023–2028 годы в настоящее время направлена в Минэнерго России на утверждение, пояснил энергодиспетчер.

Начиная с СиПР ЭЭС на 2024–2029 годы разработка документа будет включать в себя следующие этапы: до 1 марта – первичное предоставление исходных данных; до 1 сентября – разработка документа; до 1 октября – общественное обсуждение проекта; до 1 декабря – утверждение схемы и программы развития министерством энергетики РФ.