Молдавия закупит необходимую на март энергию у Приднестровья
Energocom: Кишинев закупит 88 процентов необходимой на март электроэнергии у Тирасполя
Читать 1prime.ru в
КИШИНЕВ, 27 фев — ПРАЙМ. Молдавия продлил на март контракт на закупку электроэнергии с находящейся в Приднестровье Молдавской ГРЭС, заявили в пресс-службе госпредприятия Energocom.
"Energocom сегодня продлил на март договор купли-продажи электроэнергии с МГРЭС. Таким образом, по прогнозам, у МГРЭС должно быть закуплено около 244 тысяч МВт/ч, что составляет 88% потребности в энергии", — сказано в сообщении компании.
Отмечается, что цена за электроэнергию останется на уровне 73 долларов за МВт/ч.
Energocom также договорилась с румынской Nuclearelectrica на поставку около 18 тысяч МВт/ч за 91 евро за МВт/ч, что покроет примерно 6,5 процента потребностей республики. Остатки необходимой электроэнергии закупят на румынской энергетической бирже.
https://1prime.ru/Energy/20230227/839922425.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.