КИШИНЕВ, 27 фев — ПРАЙМ. Молдавия продлил на март контракт на закупку электроэнергии с находящейся в Приднестровье Молдавской ГРЭС, заявили в пресс-службе госпредприятия Energocom. Молдован призвали оплатить долги за газ

"Energocom сегодня продлил на март договор купли-продажи электроэнергии с МГРЭС. Таким образом, по прогнозам, у МГРЭС должно быть закуплено около 244 тысяч МВт/ч, что составляет 88% потребности в энергии", — сказано в сообщении компании.

Отмечается, что цена за электроэнергию останется на уровне 73 долларов за МВт/ч.

Energocom также договорилась с румынской Nuclearelectrica на поставку около 18 тысяч МВт/ч за 91 евро за МВт/ч, что покроет примерно 6,5 процента потребностей республики. Остатки необходимой электроэнергии закупят на румынской энергетической бирже.