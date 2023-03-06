МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Свыше 6 тысяч жителей Владивостока остались без отопления и горячей воды из-за аварии на теплотрассе, сообщает прокуратура Приморья. В Приморье построят крупнейший в стране сухой порт

"Установлено, что в 9.00 (02.00 мск) 6 марта в связи с порывом на участке теплотрассы в районе дома 104 по Океанскому проспекту во Владивостоке без коммунальных услуг остались более 6 тысяч жителей 23 домов по Океанскому проспекту и проспекту Острякова, улицах Некрасовской и Отлогой", — говорится в сообщении.

Прокуратура начала проверку. Ведомство даст оценку исполнению требований законодательства при содержании и обслуживании сетей, а также соблюдению прав граждан.

Сейчас во Владивостоке около 1 градуса тепла.