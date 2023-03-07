МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Предприятия Сибирской генерирующей компании (СГК) в феврале увеличили выработку электрической энергии на 16,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 7,278 миллиарда кВт.ч, сообщила СГК. Сенатор заявил о стратегической ошибке энергополитики Белого дома

"По итогам февраля 2023 года электростанции СГК выработали 7 278 миллиона кВт.ч электрической энергии. Это на 16,4% больше аналогичного периода прошлого года", — говорится в сообщении.

Компания поясняет, что главными факторами увеличения выработки тепловой генерации в Сибири остаются низкая водность и снижение доли гидрогенерации, а также более холодная зима этого года. Кроме того, в уральском регионе и первой ценовой зоне снизилась доля атомной генерации. В Приморском крае же сохраняется высокий уровень потребления.

Наибольшую динамику относительно февраля 2022 года показали Красноярская ГРЭС-2, Беловская ГРЭС, Кузнецкая ТЭЦ, Красноярская ТЭЦ-2 и Рефтинская ГРЭС.

В абсолютных значениях самая большая выработка зафиксирована на Рефтинской ГРЭС, Беловской ГРЭС, Новосибирской ТЭЦ-5 и Приморской ГРЭС.

СГК — энергетическая компания, входит в группу Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК), работает на территории Алтайского края, Кемеровской области, Красноярского края, Новосибирской и Свердловской областей, Хакасии, Тувы и Приморского края. Компания занимается производством тепло- и электроэнергии, передачей и поставкой тепла и горячего водоснабжения потребителям.