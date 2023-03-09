МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Объекты энергетической инфраструктуры получили повреждения в восьми регионах Украины, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль. Украинская магистральная электрическая сеть получила повреждения

"В отдельных областях возможны временные отключения электроэнергии, так как повреждены объекты генерации и распределения в восьми регионах", — написал он в своем Telegram-канале и отметил, что энергосистема страны остается целостной.

Ранее в четверг по всей территории Украины объявили воздушную тревогу, которая продлилась около пяти часов. Глава Минэнерго Украины Герман Галущенко сообщил о поражении объектов энергетической инфраструктуры в семи областях страны.