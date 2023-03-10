МЕЛИТОПОЛЬ, 10 мар — ПРАЙМ. Идея киевского режима провести силовой захват Запорожской АЭС безумна и может окончиться катастрофой, заявил РИА Новости советник генерального директора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа. "Росэнергоатом" ответил на обвинения Киева в нарушении энергоснабжения ЗАЭС

"Да, силовой захват (ЗАЭС — ред.) может закончиться катастрофой, но для кого? Для Российской Федерации, для Украины, для Европы. Но эти сценарии кто планирует? Их могут планировать те, кому все равно. Те, кто далеко, очень далеко, за океаном. Вот вам и автор сценария. Он понятен в этой ситуации. Киев — давно уже не субъект, за них уже давно все решают их кураторы из США. И, да, это безумие, это даже предположить безумно", — сказал он.

Карчаа оценивает вероятность провокаций со стороны украинских властей в отношении ЗАЭС как очень высокую .

"Они (Киев – ред.) не отказались от сценария, связанного с силовым захватом атомной электростанции. Хочу обратить внимание на то, что президент НАЭКа (украинская компания "Энергоатом" — ред.) некто Котин во всеуслышание всему миру заявил, он, по сути, ратовал, призывал и уповал на акцию по силовому захвату ЗАЭС. То есть он ядерщик, который уповает на акцию по силовому захвату станции…? И то, что эти люди могут пойти, в том числе на силовую акцию через участие диверсионно-разведывательных групп или каким-то иным образом, — мы ждем этого в любой момент. Поэтому степень вероятности провокаций я оцениваю как очень высокую", — заявил он.

Советник главы "Росэнергоатома" назвал ситуацию, связанную с ЗАЭС, напряженной.

"Ситуация напряженная, во многом она связана с линиями электропитания станции и выведения сгенерированной энергии. Поэтому мы, Российская Федерация, не желая рисковать, не желая дать им (украинской стороне — ред.) возможность устроить инцидент, который может привести потом к последствиям, поддерживаем ситуацию как бы "в режиме ожидания", — пояснил Карчаа. В "Росэнергоатоме" рассказали об электроснабжении обесточенной ЗАЭС

По его словам, два реактора АЭС, первый и третий, находятся в ремонте, второй и четвертый — в режиме холодного останова. "А пятый-шестой мы запустили в режиме горячего останова, что приводит к генерации тепла, очень важного для станции, потому что на станции очень много завязано на пар — это и парогенераторы, и турбины, которые должны омываться именно паром", — добавил он.

"Ну и плюсом этот режим горячего останова сыграл роль для отопления города, потому что пришлось в срочном порядке спасать ситуацию размещения модульных блочных котельных. Но тот факт, что два реактора работают в режиме горячего останова и давали тепло, направлявшееся в систему теплообеспечения — это облегчило задачу", — отметил Карчаа.

"Обстановка напряженная, конечно это не прибавляет настроения, но это тоже их цель, кстати, — расшатать морально-психологическое состояние внутри коллектива", — сообщил советник главы "Росэнергоатома" и добавил, что ЗАЭС находится в "режиме ожидания".

"Это можно назвать режимом ожидания в самом широком смысле этого слова. Потому что у Российской Федерации отношение к Запорожской атомной станции самое серьезное. Мы видим эту станцию работающей и развивающейся. Не просто так мы взяли курс изначально на максимальное сохранение трудового коллектива, потому что с первого дня это было частью курса. Потому что люди — это один из оплотов, один из столпов ядерной безопасности. Поэтому, мы с таким терпением ко всему относимся", — заключил он.