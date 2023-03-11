В Киеве ввели стабилизационные отключения электроэнергии
ДТЭК: в Киеве ввели стабилизационные отключения света из-за повреждений энергообъектов
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МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. В Киеве действуют стабилизационные отключения электроэнергии ввели в Киеве, из-за повреждений энергообъектов сети не справляются, сообщил украинский энергохолдинг ДТЭК.
"В некоторых районах Киева применены стабилизационные отключения. В части Голосеевского, Шевченковского, Святошинского и Соломенского районов происходят отключения согласно стабилизационным графикам. Из-за повреждения оборудования энергообъекты не могут передавать энергию всем жителям этих районов", — сказано в сообщении в Telegram-канале компании.
https://1prime.ru/Energy/20230311/840035591.html
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