МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. В Киеве действуют стабилизационные отключения электроэнергии ввели в Киеве, из-за повреждений энергообъектов сети не справляются, сообщил украинский энергохолдинг ДТЭК. СМИ: немецкие железные дороги отказались возить гумпомощь Украине бесплатно

"В некоторых районах Киева применены стабилизационные отключения. В части Голосеевского, Шевченковского, Святошинского и Соломенского районов происходят отключения согласно стабилизационным графикам. Из-за повреждения оборудования энергообъекты не могут передавать энергию всем жителям этих районов", — сказано в сообщении в Telegram-канале компании.