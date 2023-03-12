ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 12 мар — ПРАЙМ. Киев приказал усилить обстрелы Каховской ГЭС, чтобы помешать работе персонала станции по ее восстановлению с целью обострить в информационном поле угрозу ядерной катастрофы на Запорожской АЭС, расположенной выше по течению Днепра, и завести туда своих людей, чтобы обеспечить подконтрольную ему часть Херсонской области электроэнергией, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. Глава Минэнерго рассказал о восстановлении электросетей новых регионов

"По информации источников в украинском военном командовании, Киев приказал усилить огневое давление на Каховскую ГЭС, чтобы ограничить доступ российских специалистов, работающих там, к восстановительным работам. В то же время украинская сторона намеренно обостряет проблему Каховской ГЭС и спекулирует на этой теме, необоснованно обвиняя российских военных в ядерной угрозе и вреде экологии", — сказал собеседник агентства.

Он напомнил, что "по информации украинского правительства, в настоящее время осуществляется сброс воды из Каховского водохранилища, что ведет к частичному обмелению водных объектов, в связи с чем украинской стороной инициировано создание экологической инспекции для формирования доказательственной базы и обвинения России в целенаправленном сбросе воды".

"В Киеве хорошо осведомлены об истинных причинах этого процесса, а именно повреждении механизмов гидроэлектростанции вследствие обстрелов ВСУ. Украинцы мгновенно нейтрализуют попытки персонала провести восстановительные работы. При появлении рядом со станцией российских специалистов и гражданского транспорта начинаются их целенаправленные обстрелы", — пояснил источник.

По его словам, доводы украинской стороны об угрозах "ядерной катастрофы" со стороны Запорожской АЭС, которая расположена в 150 километрах от Каховской ГЭС, "кажутся не вполне обоснованными", поскольку международные эксперты МАГАТЭ признали, что сброс воды не окажет существенного воздействия на систему охлаждения реактора, пруд-охладитель которой восполняет запас за счет грунтовых вод.

"Главной задачей украинской стороны представляется не столько привлечение внимания международного сообщества к экологической проблеме, которая искусно эксплуатируется в СМИ, сколько подключение Каховской ГЭС для обеспечения электроэнергией правобережья Херсонской области. И для этого Украине необходимо завести на станцию своих специалистов под предлогом проведения восстановительных работ", — подытожил источник.

Правобережье Днепра в Херсонской области в настоящее время контролируется киевским режимом. Украинские войска, находящиеся на правом берегу Днепра, ежедневно наносят артиллерийские и ракетные удары по инфраструктуре городов левобережья, в том числе по Каховской ГЭС, подъездным путям к ней и по городу Новая Каховка, расположенному рядом с электростанцией. Вместе с тем, по информации властей Новой Каховки, украинские войска обстреляли район города и Каховской ГЭС кассетными боеприпасами с противопехотными минами ПФМ-1 "лепесток", заминировав таким образом береговую линию и подъездные пути к гидроэлектростанции.