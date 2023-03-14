ХЕЛЬСИНКИ, 14 мар — ПРАЙМ. Сдержать резкий рост цен на электроэнергию в условиях кризиса и не позволить энергетическим компаниям получать сверхприбыль предложили исследователи из финского университета Аалто. Рост цен на продукты в Финляндии установил новый рекорд

Соответствующее предложение поступило в парламент Финляндии.

Ученые подсчитали, что за время энергетического кризиса в 2022 году жители Финляндии переплатили за электричество около 5 миллиардов евро.

В предложении содержится пять пунктов возможных сценариев.

Ученые считают, что прямая компенсация возросших потребительских цен на электроэнергию государством также обеспечит конкурентоспособность бизнеса, а налогообложение сверхприбыли энергетических компаний поможет вернуть деньги потребителям и бизнесу в виде субсидий.

Помимо этого, ученые предлагают обучить потребителей экономии электроэнергии и быстро внедрить энергосберегающие технологии.

При этом финское государство на уровне Евросоюза выступает против изменения существующей модели. Ранее сообщалось, что Финляндия и шесть других стран ЕС опубликовали совместное письмо, в котором предупредили о риске изменений в "хорошо функционирующей энергетической системе”, где выразили протест против призыва стран Южной Европы к фундаментальному пересмотру механизма ценообразования на электроэнергию.