МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Оператор норвежских электросетей Statnett принял решение снизить максимальную мощность передачи энергии между Норвегией и Великобританией по ЛЭП North Sea Link, следует из пресс-релиза оператора. В Финляндии могут изменить модель энергетического рынка

"Компания Statnett решила снизить максимальную мощность на North Sea Link, линии электропередачи между Норвегией и Великобританией, в соответствии с правительственной лицензией на использование ЛЭП. Максимальная мощность будет установлена на уровне 1100 МВт по сравнению с установленной мощностью 1400 МВт", — говорится в сообщении.

Оператор добавляет, что ограничения со стороны Великобритании со временем показали, что выделенная мощность была выше из Норвегии в Великобританию, чем из Великобритании в Норвегию.

"В недавнем письме министерства нефти и энергетики Норвегии уточняется, что правительственная лицензия должна интерпретироваться так, что мощность должна быть установлена с целью обеспечения сбалансированной мощности в обоих направлениях с течением времени", — подчёркивает оператор.

Statnett также добавляет, что тесно сотрудничает с британскими партнерами — National Grid Ventures и NG ESO, чтобы со временем обеспечить сбалансированную установленную мощность.