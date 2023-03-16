МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Оператор норвежских электросетей Statnett принял решение снизить максимальную мощность передачи энергии между Норвегией и Великобританией по ЛЭП North Sea Link, следует из пресс-релиза оператора.
"Компания Statnett решила снизить максимальную мощность на North Sea Link, линии электропередачи между Норвегией и Великобританией, в соответствии с правительственной лицензией на использование ЛЭП. Максимальная мощность будет установлена на уровне 1100 МВт по сравнению с установленной мощностью 1400 МВт", — говорится в сообщении.
Оператор добавляет, что ограничения со стороны Великобритании со временем показали, что выделенная мощность была выше из Норвегии в Великобританию, чем из Великобритании в Норвегию.
"В недавнем письме министерства нефти и энергетики Норвегии уточняется, что правительственная лицензия должна интерпретироваться так, что мощность должна быть установлена с целью обеспечения сбалансированной мощности в обоих направлениях с течением времени", — подчёркивает оператор.
Statnett также добавляет, что тесно сотрудничает с британскими партнерами — National Grid Ventures и NG ESO, чтобы со временем обеспечить сбалансированную установленную мощность.
https://1prime.ru/Energy/20230316/840091993.html
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