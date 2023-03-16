МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Французская энергетическая TotalEnergies заключила соглашения с канадской Alimentation Couche-Tard по розничным сетям: продаст сети в Германии и Нидерландах, а в Бельгии и Люксембурге будет создана совместная компания, говорится в сообщении TotalEnergies. Норвежский оператор снизит мощность электропередачи в Великобританию

"TotalEnergies и канадская… Alimentation Couche-Tard заключили соглашения, охватывающие розничные сети TotalEnergies в четырех европейских странах. Согласно этим соглашениям, TotalEnergies будет сотрудничать с Couche-Tard в Бельгии и Люксембурге и продаст канадской компании свои сети в Германии и Нидерландах", — отмечается в релизе.

Уточняется, что в Бельгии и Люксембурге обе компании сформируют совместное предприятие, где 40% будут принадлежать французской компании и 60% — канадской, оно будет владеть и управлять 619 станциями. Продажа активов затронет при этом 1198 станций в Германии и 392 — в Нидерландах (100% сетей в этих странах), указывается в релизе. Завершение сделки ожидается до конца года.

Alimentation Couche-Tard — канадский оператор круглосуточных магазинов, компания основана в 1980 году. Владеет более чем 14 тысячами магазинов в Северной Америке, Азии и Северной Европе, штат превышает 120 тысяч человек.

Французская TotalEnergies — одна из крупнейших энергетических компаний в мире. Работает в более чем 130 странах, добывает нефть и газ в Европе, на Ближнем Востоке и Северной Африке, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также в Северной и Южной Америке. Штат превышает 100 тысяч человек.