Сингапур заключил крупнейшую сделку по импорту электроэнергии, сообщили СМИ
Straits Times: Сингапур заключил крупнейшую сделку по импорту электроэнергии из Камбоджи
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МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Сингапур вскоре сможет импортировать из Камбоджи один гигаватт электроэнергии, что окажется крупнейшей сделкой для Сингапура на сегодняшний день, сообщает местная газета Straits Times.
"Управление энергетическим рынком сообщило в четверг, что электросетевая компания Keppel Energy получила согласование на импорт электроэнергии от камбоджийской Royal Group Power Company по новым подводным кабелям, которые будут передавать электроэнергию на расстояние более тысячи километров", — говорится в сообщении газеты
В статье отмечается, что поставки будут идти за счет гидроэлектроэнергетики, солнечных и, возможно, ветровых источников энергии в Камбодже, а позднее к проекту может подключиться Лаос. Один гигаватт позволит обеспечивать 1,4 миллиона домохозяйств.
Всего Сингапур надеется к 2035 году импортировать из-за границы 4 гигаватта электроэнергии или 30% всего прогнозируемого потребления, таким образом 7,5% будет обеспечено за счет предстоящей сделки.
https://1prime.ru/Energy/20230316/840097378.html
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