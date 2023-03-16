МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Сингапур вскоре сможет импортировать из Камбоджи один гигаватт электроэнергии, что окажется крупнейшей сделкой для Сингапура на сегодняшний день, сообщает местная газета Straits Times. Норвежский оператор снизит мощность электропередачи в Великобританию

"Управление энергетическим рынком сообщило в четверг, что электросетевая компания Keppel Energy получила согласование на импорт электроэнергии от камбоджийской Royal Group Power Company по новым подводным кабелям, которые будут передавать электроэнергию на расстояние более тысячи километров", — говорится в сообщении газеты

В статье отмечается, что поставки будут идти за счет гидроэлектроэнергетики, солнечных и, возможно, ветровых источников энергии в Камбодже, а позднее к проекту может подключиться Лаос. Один гигаватт позволит обеспечивать 1,4 миллиона домохозяйств.

Всего Сингапур надеется к 2035 году импортировать из-за границы 4 гигаватта электроэнергии или 30% всего прогнозируемого потребления, таким образом 7,5% будет обеспечено за счет предстоящей сделки.