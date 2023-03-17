МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Китай планирует строить с Россией более тесное партнерство в энергетике, а также укреплять международную энергобезопасность и стабильность производственных цепочек, заявил в интервью РИА Новости посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй. Китай увеличил закупки нефти у России в 2022 году

"Китай намерен строить с Россией более тесные партнёрские отношения в сфере энергетики, вместе укреплять международную энергетическую безопасность и стабильность производственных цепочек и цепочек поставок, вносить позитивный вклад в поддержание глобальной энергетической безопасности", — сказал он.

В феврале страны подписали межправительственное соглашение о поставках газа по "дальневосточному" маршруту. Документ предусматривает строительство трансграничного участка газопровода. Он начинается на газоизмерительной станции (ГИС) в России в районе Дальнереченска, проходит через реку Уссури и заканчивается на стартовой станции "Хулинь" в Китае. Проектированием, строительством и эксплуатацией участка на территории России занимается "Газпром", на территории Китая — Китайская национальная нефтегазовая компания.

"Газпром" в начале февраля 2022 года подписал с Китайской национальной нефтегазовой компанией долгосрочный контракт на экспорт по "дальневосточному" маршруту 10 миллиардов кубометров газа в год. Суммарный объём поставок компании после реализации проекта по плану вырастет до 48 миллиардов кубометров.