СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар — ПРАЙМ. Отказ Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) от идеи создания демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС — здравомыслящий, заявил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. В "Росэнергоатоме" назвали идею киевского режима о захвате ЗАЭС безумной

Ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что не рассматривает возможность создания такой зоны, предполагается взаимное прекращение боевых действий. При этом Гросси намерен лично посетить Запорожскую АЭС на следующей неделе.

"Это первый проблеск здравого смыла у МАГАТЭ, которые уже не просто вторят, что твердят им англосаксы и режим Зеленского, а начинают хоть понемногу здраво оценить сложившуюся ситуацию. Любое, хоть даже незначительное ослабление российских военных и подразделений Росгвардии, которые обеспечивают безопасность АЭС, киевский режим использовал бы для форсирования Днепра и захвата атомной станции и ее города-спутника Энергодара", — сказал Рогов.

Он отметил, что создание демилитаризованной зоны продавливали киевские власти, чтобы получить шанс захватить АЭС и затем использовать ее как плацдарм для наступления в Запорожской области.