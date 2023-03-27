ВЕНА, 27 мар — ПРАЙМ. Новый визит гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси в Россию может состояться в ближайшее время, сообщил в интервью РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Думаю, это вполне реально", — сказал Ульянов, отвечая на вопрос, планирует ли российская сторона в ближайшее время пригласить Гросси в Москву для обсуждения безопасности на Запорожской АЭС и других актуальных тем.

"Не на следующей неделе, но несколько позднее визит Рафаэля Гросси в Россию вполне может состояться", — добавил постпред РФ.

Последний визит Гросси в Москву, в ходе которого он обсудил с российской стороной ситуацию вокруг ЗАЭС, прошел в начале февраля.

Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта прошлого года она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.

Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.