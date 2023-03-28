СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар — ПРАЙМ. Председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов призвал гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси поставить вопрос о демилитаризации Днепровской ГЭС. Главу МАГАТЭ могут пригласить посетить Россию в ближайшее время

Ранее Гросси сообщил, что посетил Днепрогэс в Запорожье, встретился там с Владимиром Зеленским.

"Днепрогэс в настоящее время находится под контролем украинских войск и заминирована, на случай входа нашей армии и освобождения города. Боевики Зеленского готовы пойти на преступление, им плевать на жизни мирных граждан. Поэтому Гросси следовало бы поднять вопрос о демилитаризации Днепрогэс, так как от ее работы, в том числе, зависит безопасность Запорожской атомной электростанции", — сказал РИА Новости Рогов.

Кроме того, он предложил Гросси посетить находящуюся ниже по Днепру Каховскую ГЭС в Херсонской области, которая повергается постоянным обстрелам со стороны украинских войск и частично разрушена от прямого попадания ракет HIMARS.

Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается областной центр — город Запорожье.