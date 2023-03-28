МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. "Россети Северный Кавказ" — дочерняя структура ПАО "Россети" — направит 971 миллион рублей в 2023 году на модернизацию и развитие электросетевого комплекса Республики Северная Осетия — Алания, сообщили в компании.

Ключевые направления работы связаны с реализацией программы снижения потерь, предусматривающей модернизацию сети 0,4 кВ и установку цифровых приборов учета, а также присоединение к сетям новых потребителей.

В 2022 году филиал "Россети Северный Кавказ" — "Севкавказэнерго" подключил почти 1,7 тысяч новых объектов, общий объем присоединенной мощности составил 41,6 МВт. "Севкавказэнерго", в обслуживании которой находятся более 38 тысяч условных единиц электросетевого оборудования, является крупнейшей электросетевой организацией региона.

Правительством республики недавно было создано ГУП "Аланияэнергосеть", консолидировавшее муниципальные электросети (около 3,7 тысяч единиц оборудования). На текущий год объем инвестиций предприятия составит 170 миллионов рублей.

Для ГУП "Аланияэнергосеть" утверждена необходимая валовая выручка в размере 700 миллионов рублей. Это составляет около 187,9 тысяч рублей в пересчете на обслуживание единицы оборудования, что в 2,6 раза выше чем у "Россети Северный Кавказ". Для "Севкавказэнерго" выручка утверждена в размере 2,8 миллиардов рублей или 73,4 тысячи рублей на единицу оборудования.

"Россети" — одна из крупнейших электросетевых компаний в мире. Имущественный комплекс "Россетей" включает 35 дочерних и зависимых обществ, которые работают в 78 регионах России. В состав Группы "Россети" входят такие ДЗО как "ФСК — Россети", "Россети Юг", "Россети Тюмень", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Сибирь" и другие.