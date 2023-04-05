ЭНЕРГОДАР, 5 апр — ПРАЙМ. Украинский ударный беспилотный летательный аппарат производства Польши упал в непосредственной близости от Запорожской атомной электростанции, сообщил РИА Новости командир подразделения ВС РФ, обеспечивающего безопасность АЭС. В Запорожье оценили отказ МАГАТЭ от идеи демилитаризованной зоны у ЗАЭС

Запорожскую АЭС 29 марта посетил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Он вместе с советником гендиректора "Росэнергоатома" Ренатом Карчаа осмотрел территорию станции. Карчаа заявил, что Гросси убедился, что на ЗАЭС никогда не было и не будет наступательных вооружений. Гросси заявил, что должны быть предприняты меры, чтобы защитить станцию от атак. Это был уже второй визит Гросси на ЗАЭС и первый с тех пор, как 1 сентября прошлого года он учредил постоянное присутствие экспертов МАГАТЭ на станции.

"Украинский режим предпринял очередную попытку атаковать электростанцию БПЛА производства Польши, несмотря на присутствие на станции сотрудников МАГАТЭ. Вес аппарата составлял более двух килограммов. Расположение обломков БПЛА может свидетельствовать о том, что целью атаки была инфраструктура ЗАЭС. Причины падения беспилотного аппарата устанавливаются специалистами", – сказал военный.

Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта 2022 года она находится под охраной российских военных. В МИД подчеркивали, что этот шаг необходим для предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.

Украинские военные продолжают обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. МАГАТЭ неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг станции.