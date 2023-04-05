МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Чистая прибыль ТГК-14 по МСФО, приходящаяся на акционеров, за 2022 год выросла в 4,4 раза по сравнению с 2021 годом и составила 564,158 миллиона рублей, следует из отчета компании. Алексей Какаулин стал исполняющим обязанности главы ТГК-14

Выручка выросла на 10,3% в годовом выражении – до 14,357 миллиарда рублей. Прибыль до налогообложения составила 855,123 миллиона рублей, увеличившись в 3,5 раза.

ТГК-14 обеспечивает тепловой энергией потребителей Забайкальского края и Бурятии. В состав компании входят семь ТЭЦ и два энергетических комплекса установленной электрической мощностью 649,57 МВт и тепловой мощностью 3,121 тысячи Гкал.ч.