Шульгинов отметил рост потребления электроэнергии в отопительный сезон
Шульгинов: потребление электроэнергии выросло на 0,5 процента в отопительный сезон
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МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Потребление электроэнергии в России в прошедший отопительный сезон (ОЗП) выросло на 0,5% к аналогичному периоду прошлого года, заявил глава Минэнерго Николай Шульгинов.
"Потребление выросло на полпроцента, это ОЗП к ОЗП. Как известно, в целом по году, это рост 1,5%", — сказал министр в ходе всероссийского совещания по итогам прохождения отопительного сезона 2022-2023 годов.
"Отопительный сезон, я уже считаю, что закончился в большей части субъектов… И максимум зимних нагрузок пройден в целом штатно", — добавил Шульгинов.
Министр также рассказал, что системных нарушений по обеспечению топливом энергообъектов в прошедший ОЗП не было допущено. Генерирующими компаниями организовано накопление и поддержание в течение всего периода необходимых запасов топлива на уровне нормативов.
В новых регионах, отметил министр, ОЗП также прошёл удовлетворительно. "Для подготовки к следующему сезону необходимо ускорить формирование имущественных комплексов ТЭК и их передачу энергокомпаниям с госучастием", — добавил Шульгинов.
https://1prime.ru/Energy/20230420/840424524.html
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