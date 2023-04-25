МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Диагностику спецпереходов трех ЛЭП, обеспечивающих передачу энергии в Китай, проведет филиал ПАО "Россети", сообщает пресс-служба Магистральные электрические сети (МЭС) Востока. Шульгинов отметил рост потребления электроэнергии в отопительный сезон

"Энергетики приступили к проверке состояния больших специальных переходов через реку Зею линий электропередачи 110-500 кВ, обеспечивающих связи энергосистем России и Китая", — говорится в сообщении.

Своевременная диагностика позволит предотвратить технологические нарушения и повысить надежность работы энерготранзитов. Сотрудники филиала исследуют состояние фундаментов, опор, изоляторов, оценят степень коррозии деталей, исправность сигнальных огней.

Основные работы пройдут на воздушной линии "Амурская — Хэйхэ", которая доставляет в КНР электроэнергию от крупнейших ГЭС Дальнего Востока — Бурейской и Зейской. Его длина составляет почти 1,3 километра, высота опор — 180 метров. Линия была построена в 2012 году и рассчитана на максимальную мощность электропередачи в 750 МВт. Также будет проведена диагностика спецпереходов воздушных линий 220 кВ "Благовещенск — Айгунь"и 110 кВ"Благовещенская — Хэйхэ".

Большой высоковольтный переход — участок ЛЭП протяженностью более 700 метров, пролегающий над реками, озерами, водохранилищами. Каждый такой объект проектируется индивидуально и отличается конструкцией и высотой опор, исполнением фундаментов, длиной переходных пролетов. Всего в зоне обслуживания филиала ПАО "Россети" — МЭС Востока находятся 38 спецпереходов.