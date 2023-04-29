МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Болгария столкнулась с избытком энергии на фоне остановки производств и с зависимостью от российских компонентов, рассказал в беседе с Bulgaria ON AIR экс-директор Болгарского энергетического холдинга и АЭС "Козлодуй" Валентин Николов. Запахло серой: Европу подвели сменщики России

Эксперт отметил, что сокращение производства и избыток энергоресурсов привело к сокращению апрельских энерготарифов. Однако Болгарию ожидает повышение цен на электричество из-за трат на эмиссионные квоты на фоне возможного закрытия станций "Марица Изток-1" и "Марица Изток-3".

"Сейчас очень низкое потребление — погода теплая. Поэтому остановили 6-ой блок АЭС „Козлодуй" — энергии в избытке, девать ее некуда", — подчеркнул Николов, добавив, что часть средств АЭС направили на компенсации бизнесу.

Кроме того, эксперт отметил зависимость болгарского энергетического сектора от российских деталей. Официальной Софии, указал Николов, необходимо получить лицензии для пятого и шестого блоков "Козлодуя", без которых у страны зимой начнутся проблемы.