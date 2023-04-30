Юрист Волкова: беспроводные приборы учета делают невозможным сокрытие кражи электроэнергии
МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Автоматизированные системы учета делают невозможным сокрытие хищений электроэнергии, которые осуществляются многочисленными способами и являются острой проблемой в России, рассказала РИА Новости основатель образовательного проекта "Академия ЖКХ", лидер международного юридического сообщества "Правовая Беседа", член экспертного совета Ассоциации профессиональных управляющих недвижимостью "Р1" Ольга Волкова.
"Потребленная электроэнергия — это товар. Незаконное подключение к сетям — это воровство, за которое неминуемо наступит ответственность. Сегодня существуют сотни способов хищения электроэнергии", — рассказала Волкова.
СПОСОБЫ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Эксперт отметила, что самым простым способом хищения являются "накиды" на ЛЭП, когда люди делают крючки с проводами и накидывают их на подводящую линию. Некоторые протягивает провод под землёй от опоры, кто-то делает проводку мимо счётчика или подключает к нему, например, только одну лампочку, а электроплитку, бойлер, обогреватели подключает мимо счетчика. Это может быть также умышленное вмешательство в работу приборов учета путем перенастройки с помощью компьютера.
С точки зрения законодательства, рассказала юрист, нарушения делятся на безучетное и бездоговорное потребление. Безучетное охватывает вмешательства в приборы учета. Все это происходит при наличии договора на покупку электроэнергии с целью уменьшить оплачиваемый объем. Бездоговорное — это подключение к сетям при отсутствии договора на покупку электроэнергии. Эксперт отметила, что также нередки случаи, когда потребители воруют электричество не у сетевой компании, а у соседей.
Согласно кодексу РФ об административных правонарушениях, за безучетное и бездоговорное потребление, а также за самовольное подключение к сетям грозит административное наказание. Любые манипуляции ощутимо ударят по кошельку нарушителя. Это штраф в 10-15 тысяч рублей для граждан плюс счет за украденные киловатты, либо 100-200 тысяч для юридических лиц. Также предусмотрена уголовная ответственность, если сумма ущерба превысила 250 тысяч рублей. Максимальное наказание по данной статье — лишение свободы на срок до пяти лет со штрафом до 80 тысяч рублей.
"Серьезность наказания за хищение электроэнергии всегда весомее тех выгод, которые можно получить нечестным путем. Неоплаченный энергоресурс и его воровство — это скачки напряжения в сетях, приводящие к выходу из строя бытовой техники, аварийные отключения и увеличение времени подключения при ремонте", — заявила Волкова.
КАК ЗАЩИТИТЬСЯ
Садоводческие товарищества в борьбе с потерями энергии сегодня все больше склоняются к учету электроэнергии на опорах воздушных линий, рассказала эксперт. Это, по ее словам, дает возможность держать под контролем показания счетчика на расстоянии и исключить погрешности, которые выдают старые приборы. "Но проблема хищения электричества остается по сей день острой", — подчеркнула Волкова.
Однако, как рассказала она, сегодня существуют автоматизированные системы контроля учета (АСКУЭ), которые способны выявлять случаи кражи. По мнению Волковой, это одна из лучших методик и возможность предоставления сразу нескольких доказательств правонарушения, поскольку она дает возможности для контроля за потребляемой электроэнергией, причем на удаленном доступе.
Волкова отметила, что беспроводная система идёт в комплектации со счетчиком, оснащённым встроенным радиомодулем и выносными датчиками мощности, что и позволяет сравнить показатели мощности как в линии, так и в самом приборе учета. Факт воровства электроэнергии будет виден в случае показа меньшей мощности на счетчике в отличие от данных на датчике.
"Благодаря АСКУЭ, скрыть хищение потребленной электроэнергии собственникам уже не получится", — сказала Волкова.
"Радикальное решение — каждому потребителю поставить личные счетчики и платить самому за потребленную электроэнергию, и тогда уже разбираться с воришками — забота энергетиков", — заключила эксперт.
https://1prime.ru/Energy/20230430/840506220.html