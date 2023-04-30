МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Автоматизированные системы учета делают невозможным сокрытие хищений электроэнергии, которые осуществляются многочисленными способами и являются острой проблемой в России, рассказала РИА Новости основатель образовательного проекта "Академия ЖКХ", лидер международного юридического сообщества "Правовая Беседа", член экспертного совета Ассоциации профессиональных управляющих недвижимостью "Р1" Ольга Волкова. Россиянам объяснили, как оптимизировать рост тарифов ЖКХ

"Потребленная электроэнергия — это товар. Незаконное подключение к сетям — это воровство, за которое неминуемо наступит ответственность. Сегодня существуют сотни способов хищения электроэнергии", — рассказала Волкова.

СПОСОБЫ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Эксперт отметила, что самым простым способом хищения являются "накиды" на ЛЭП, когда люди делают крючки с проводами и накидывают их на подводящую линию. Некоторые протягивает провод под землёй от опоры, кто-то делает проводку мимо счётчика или подключает к нему, например, только одну лампочку, а электроплитку, бойлер, обогреватели подключает мимо счетчика. Это может быть также умышленное вмешательство в работу приборов учета путем перенастройки с помощью компьютера.

С точки зрения законодательства, рассказала юрист, нарушения делятся на безучетное и бездоговорное потребление. Безучетное охватывает вмешательства в приборы учета. Все это происходит при наличии договора на покупку электроэнергии с целью уменьшить оплачиваемый объем. Бездоговорное — это подключение к сетям при отсутствии договора на покупку электроэнергии. Эксперт отметила, что также нередки случаи, когда потребители воруют электричество не у сетевой компании, а у соседей. В России с 1 мая закончится дешевая ипотека

Согласно кодексу РФ об административных правонарушениях, за безучетное и бездоговорное потребление, а также за самовольное подключение к сетям грозит административное наказание. Любые манипуляции ощутимо ударят по кошельку нарушителя. Это штраф в 10-15 тысяч рублей для граждан плюс счет за украденные киловатты, либо 100-200 тысяч для юридических лиц. Также предусмотрена уголовная ответственность, если сумма ущерба превысила 250 тысяч рублей. Максимальное наказание по данной статье — лишение свободы на срок до пяти лет со штрафом до 80 тысяч рублей.

"Серьезность наказания за хищение электроэнергии всегда весомее тех выгод, которые можно получить нечестным путем. Неоплаченный энергоресурс и его воровство — это скачки напряжения в сетях, приводящие к выходу из строя бытовой техники, аварийные отключения и увеличение времени подключения при ремонте", — заявила Волкова.

КАК ЗАЩИТИТЬСЯ

Садоводческие товарищества в борьбе с потерями энергии сегодня все больше склоняются к учету электроэнергии на опорах воздушных линий, рассказала эксперт. Это, по ее словам, дает возможность держать под контролем показания счетчика на расстоянии и исключить погрешности, которые выдают старые приборы. "Но проблема хищения электричества остается по сей день острой", — подчеркнула Волкова.

Однако, как рассказала она, сегодня существуют автоматизированные системы контроля учета (АСКУЭ), которые способны выявлять случаи кражи. По мнению Волковой, это одна из лучших методик и возможность предоставления сразу нескольких доказательств правонарушения, поскольку она дает возможности для контроля за потребляемой электроэнергией, причем на удаленном доступе. Россиян предупредили о новых правилах поверки счетчиков газа с 1 мая

Волкова отметила, что беспроводная система идёт в комплектации со счетчиком, оснащённым встроенным радиомодулем и выносными датчиками мощности, что и позволяет сравнить показатели мощности как в линии, так и в самом приборе учета. Факт воровства электроэнергии будет виден в случае показа меньшей мощности на счетчике в отличие от данных на датчике.

"Благодаря АСКУЭ, скрыть хищение потребленной электроэнергии собственникам уже не получится", — сказала Волкова.

"Радикальное решение — каждому потребителю поставить личные счетчики и платить самому за потребленную электроэнергию, и тогда уже разбираться с воришками — забота энергетиков", — заключила эксперт.