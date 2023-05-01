С 1 мая в России выросли тарифы на передачу электроэнергии
Правительство России увеличило тарифы на передачу электроэнергии по ЕНЭС с 1 мая на 6,3%
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МОСКВА, 1 мая — ПРАЙМ. Правительство России распорядилось с 1 мая увеличить на 6,3 процента тарифы на передачу электроэнергии по единой национальной электрической сети (ЕНЭС), соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.
"Установить с 1 мая … тарифы на услуги по передаче электрической энергии по единой национальной (общероссийской) электрической сети, оказываемые организацией по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью, с учетом увеличения на 6,3 процентов относительно тарифов, действующих по состоянию на 30 апреля 2023 года", — говорится в документе.
Уточняется, что соответствующие тарифы будут действовать до 31 декабря 2023 года.
Передачу электроэнергии по единой национальной (общероссийской) электрической сети осуществляют "Россети".
https://1prime.ru/Energy/20230501/840511407.html
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