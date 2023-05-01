МОСКВА, 1 мая — ПРАЙМ. Правительство России распорядилось с 1 мая увеличить на 6,3 процента тарифы на передачу электроэнергии по единой национальной электрической сети (ЕНЭС), соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации. ADNOC поставит TotalEnergies СПГ примерно на миллиард долларов

"Установить с 1 мая … тарифы на услуги по передаче электрической энергии по единой национальной (общероссийской) электрической сети, оказываемые организацией по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью, с учетом увеличения на 6,3 процентов относительно тарифов, действующих по состоянию на 30 апреля 2023 года", — говорится в документе.

Уточняется, что соответствующие тарифы будут действовать до 31 декабря 2023 года.

Передачу электроэнергии по единой национальной (общероссийской) электрической сети осуществляют "Россети".