Рогов предупредил, что Запорожская АЭС может оказаться в зоне подтопления в случае прорыва дамбы
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая — ПРАЙМ. Запорожская АЭС может оказаться в зоне подтопления в случае прорыва дамбы в районе города Каменка-Днепровская из-за критического повышения уровня воды в Каховском водохранилище, сообщил РИА Новости глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
Ранее сообщалось, что уровень воды в Каховском водохранилище поднялся до критической отметки. Причина — половодье и неконтролируемый сброс воды с подконтрольных киевским властям ГЭС в Днепропетровске и Запорожье, а также обстрелы украинской стороной Каховской ГЭС, которая находится ниже по течению Днепра в Херсонской области. Повышение уровня воды может привести к прорыву дамбы в районе города Каменка-Днепровская и подтоплению близлежащих населенных пунктов.
"В случае порыва дамбы в зоне подтопления может оказаться и Запорожская АЭС", — сказал Рогов.
При этом, по его словам, на данный момент ситуация контролируема.
"Полностью стабилизировать ситуацию позволит прекращение ВСУ обстрелов Каховской ГЭС, что находится ниже по Днепру в Херсонской области, и ее ремонт", — подчеркнул Рогов.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
https://1prime.ru/Energy/20230505/840536276.html