СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая — ПРАЙМ. Запорожская АЭС может оказаться в зоне подтопления в случае прорыва дамбы в районе города Каменка-Днепровская из-за критического повышения уровня воды в Каховском водохранилище, сообщил РИА Новости глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. В Госдуме ответили на призыв США по технологиям Запорожской АЭС

Ранее сообщалось, что уровень воды в Каховском водохранилище поднялся до критической отметки. Причина — половодье и неконтролируемый сброс воды с подконтрольных киевским властям ГЭС в Днепропетровске и Запорожье, а также обстрелы украинской стороной Каховской ГЭС, которая находится ниже по течению Днепра в Херсонской области. Повышение уровня воды может привести к прорыву дамбы в районе города Каменка-Днепровская и подтоплению близлежащих населенных пунктов.

"В случае порыва дамбы в зоне подтопления может оказаться и Запорожская АЭС", — сказал Рогов.

При этом, по его словам, на данный момент ситуация контролируема.

"Полностью стабилизировать ситуацию позволит прекращение ВСУ обстрелов Каховской ГЭС, что находится ниже по Днепру в Херсонской области, и ее ремонт", — подчеркнул Рогов.

Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.