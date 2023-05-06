СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая — ПРАЙМ. Запорожская АЭС работает в штатном режиме, эвакуация сотрудников не проводится, сообщил РИА Новости глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. Рогов предупредил, что Запорожская АЭС может оказаться в зоне подтопления

Ранее врио губернатора региона Евгений Балицкий заявил, что контрнаступление украинских войск в Запорожской области может начаться в ближайшие дни. При этом на фоне участившихся обстрелов принято решение временно вывезти детей с родителями, пожилых людей, инвалидов, пациентов больниц из 18 прифронтовых населенных пунктов. В список в том числе попал город Энергодар.

"Атомная станция работает в штатном режиме. Речи об эвакуации персонала в данный момент не идет", — сказал Рогов.

По его словам, на атомной станции также продолжают оставаться представители миссии МАГАТЭ. "Формат их работы не меняется", — подчеркнул Рогов.