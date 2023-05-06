Рогов сообщил, что Запорожская АЭС работает в штатном режиме, эвакуации нет
Рогов: Запорожская АЭС работает в штатном режиме, эвакуация сотрудников не проводится
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая — ПРАЙМ. Запорожская АЭС работает в штатном режиме, эвакуация сотрудников не проводится, сообщил РИА Новости глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
Ранее врио губернатора региона Евгений Балицкий заявил, что контрнаступление украинских войск в Запорожской области может начаться в ближайшие дни. При этом на фоне участившихся обстрелов принято решение временно вывезти детей с родителями, пожилых людей, инвалидов, пациентов больниц из 18 прифронтовых населенных пунктов. В список в том числе попал город Энергодар.
"Атомная станция работает в штатном режиме. Речи об эвакуации персонала в данный момент не идет", — сказал Рогов.
По его словам, на атомной станции также продолжают оставаться представители миссии МАГАТЭ. "Формат их работы не меняется", — подчеркнул Рогов.
https://1prime.ru/Energy/20230506/840543152.html
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