ХЕЛЬСИНКИ, 8 мая — ПРАЙМ. Финляндия импортировала различных энергоносителей в 2022 году на 86% больше, чем годом ранее, на сумму 18,8 миллиарда евро, сообщает в понедельник статистическое ведомство страны. В Финляндии альтернативой российскому топливу стал мусор из других стран

На рост повлияло повышение цен на энергоносители.

Стоимость экспорта энергоносителей в 2022 году составила 7,8 миллиарда евро, что на 74% больше, чем годом ранее. Доля России в стоимостном объеме импорта энергоносителей в 2022 году составила 18%, тогда как годом ранее соответствующая доля составляла 52%, говорится в сообщении.

В стоимостном выражении крупнейшим энергетическим продуктом был импорт сырой нефти (включая газовый конденсат) — 9,8 миллиона тонн, что на 17% больше годом ранее и составил 7 миллиардов евро.

Импорт электроэнергии в 2022 году составил 19 ТВтч, что на 21% меньше, чем годом ранее. Экспорт электроэнергии составил 6,9 ТВтч, что на 2 % больше, чем годом ранее. Импорт электроэнергии из России закончился в мае 2022 года.

Всего в 2022 году было импортировано 2,5 миллиона тонн каменного угля, что на 115% больше, чем годом ранее.

В 2022 году объем импорта природного газа сократился на 52% по сравнению с предыдущим годом, хотя стоимость импорта природного газа выросла на 48%. Импорт трубопроводного газа из России прекратился в мае 2022 года.

Важнейшими продуктами экспорта энергоносителей в стоимостном выражении были автомобильный бензин (3 миллиарда евро) и средние дистилляты (2,5 миллиарда евро), уточняется в сообщении.