МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Предприятия Сибирской генерирующей компании (СГК) в апреле увеличили выработку электрической энергии на 20,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 7,133 миллиарда кВт.ч, сообщила СГК. Шульгинов назвал повышение тарифов на передачу электроэнергии разовой мерой

"В апреле электростанции СГК выработали электроэнергии на 20,4% больше аналогичного периода прошлого года… Всего в единую энергосистему страны предприятия компании поставили 7 133 миллиона кВт.ч", — говорится в сообщении.

Компания отмечает, что в Сибири в апреле по-прежнему сохранялась пониженная выработка гидрогенерации. Это позволило тепловым электростанциям СГК увеличить производство. Из-за более холодного апреля текущего года (по сравнению с апрелем 2022 года) рост выработки показали и некоторые ТЭЦ, добавляет СГК.

В абсолютных показателях лидерами по выработке стали Рефтинская ГРЭС, Новосибирская ТЭЦ-5 и Красноярская ГРЭС-2.

СГК — энергетическая компания, входит в группу Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК), работает на территории Алтайского края, Кемеровской области, Красноярского края, Новосибирской и Свердловской областей, Хакасии, Тувы и Приморского края. Компания занимается производством тепло- и электроэнергии, передачей и поставкой тепла и горячего водоснабжения потребителям.