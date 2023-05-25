ХЕЛЬСИНКИ, 25 мая — ПРАЙМ. В Финляндии впервые в истории наблюдается отрицательная биржевая цена на электроэнергию, рассказал РИА Новости генеральный директор электросетевой компании Fingrid Юкка Руусунен.

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"Среднесуточная цена отрицательная — минус один цент, но, тем не менее, она отрицательная. В течение дня, конечно, есть плюсовые и минусовые цены, движение цен в обоих направлениях. Это исторический момент", — сказал Руусунен.

Он пояснил, что на этот феномен повлияли как инвестиции в электроэнергетику, ввод новой АЭС, круглогодичное увеличение мощностей ветровой и солнечной генерации, так и период наводнений, когда нет возможности регулировать гидрогенерацию и вся вода проходит через ГЭС.

В настоящее время производство электроэнергии в Северной Европе находится на высоком уровне, что также приводит к снижению цен на электроэнергию в Центральной Европе, добавил Руусунен.