ХЕЛЬСИНКИ, 25 мая — ПРАЙМ. В Финляндии впервые в истории наблюдается отрицательная биржевая цена на электроэнергию, рассказал РИА Новости генеральный директор электросетевой компании Fingrid Юкка Руусунен. СМИ раскрыло, как Россия одним шагом застала финнов врасплох

"Среднесуточная цена отрицательная — минус один цент, но, тем не менее, она отрицательная. В течение дня, конечно, есть плюсовые и минусовые цены, движение цен в обоих направлениях. Это исторический момент", — сказал Руусунен.

Он пояснил, что на этот феномен повлияли как инвестиции в электроэнергетику, ввод новой АЭС, круглогодичное увеличение мощностей ветровой и солнечной генерации, так и период наводнений, когда нет возможности регулировать гидрогенерацию и вся вода проходит через ГЭС.

В настоящее время производство электроэнергии в Северной Европе находится на высоком уровне, что также приводит к снижению цен на электроэнергию в Центральной Европе, добавил Руусунен.