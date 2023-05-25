МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Максимальный допустимый размер среднегодового счета за электроэнергию в Великобритании с 1 июля впервые за 18 месяцев опустится ниже нынешних 2500 фунтов — до 2074 фунтов, сообщил в четверг британский энергорегулятор Ofgem. СМИ сообщили о стремительно росте цен на продукты в Великобритании

"С 1 июля максимально допустимый размер счетов за электроэнергию будет установлен на уровне 2074 фунтов в год… Опубликованные сегодня обновления означают, что цены по базовым тарифам для потребителей упадут впервые за 18 месяцев с начала мирового газового кризиса", — говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте энергорегулятора.

Несмотря на то, что сейчас со стороны Ofgem действует ограничение ежегодных счетов на энергию для потребителей, цена ее составляет 3280 фунтов, а в пиковом значении зимой 2022-2023 года она достигала почти 4300 фунтов. Все это время государство в рамках поддержки гасило разницу на сумму, превышающую 2500 фунтов. С 1 июля граждане будут платить максимум 2074 фунта в год.

"После сложной для потребителей зимы приятно видеть признаки стабилизации рынка и изменения цен в нужном направлении", — приводятся в пресс-релизе слова генерального директора Ofgem Джонатана Брерли.

Летние расценки хоть и будут ниже, но все равно значительно превысят докризисные показатели, так что выплаты по счетам останутся проблемой для многих граждан Великобритании, говорится в пресс-релизе.