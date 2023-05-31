Гросси: необходимо исполнять принципы обеспечения безопасности ЗАЭС
Гендиректор МАГАТЭ Гросси заявил о необходимости исполнения принципов обеспечения безопасности ЗАЭС
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МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил о необходимости исполнения пяти принципов обеспечения безопасности Запорожской АЭС с сегодняшнего дня. В частности, по его словам, МАГАТЭ впредь будет следить, есть ли вооружение на ЗАЭС и ведется ли огонь оттуда или в направлении станции.
Гросси подчеркнул, что МАГАТЭ будет усиливать присутствие на станции.
https://1prime.ru/Energy/20230531/840718896.html
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