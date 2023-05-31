МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил о необходимости исполнения пяти принципов обеспечения безопасности Запорожской АЭС с сегодняшнего дня. В частности, по его словам, МАГАТЭ впредь будет следить, есть ли вооружение на ЗАЭС и ведется ли огонь оттуда или в направлении станции.

Гросси подчеркнул, что МАГАТЭ будет усиливать присутствие на станции.