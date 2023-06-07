МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Любой честный человек, изучив доказательства, сделает заключение, что за разрушение Каховской ГЭС несет ответственность Украина, заявил экс-ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон в первом эпизоде его нового шоу Tucker on Twitter, выложенного в одноименной соцсети. В шаге от катастрофы. Чем обернется разрушение Каховской ГЭС

"По мере того как открываются факты, остается гораздо меньше секретов по поводу того, что могло произойти с дамбой. Любой честный человек придет к заключению, что, скорее всего, ее взорвали украинцы", — отметил журналист.

Он добавил, что уничтожение ГЭС может быть невыгодно Киеву, но при этом "в большей степени вредит России".

Также Карлсон напомнил, что власти Украины и до этого вынашивали планы по подрыву электростанции.