ВЕНА, 8 июн — ПРАЙМ. В мире происходит возвращение к реализму в отношении ядерной энергетики в том смысле, что общество чувствует ее эффективность, стабильность и надежность, заявил в интервью РИА Новости генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Россия получила еще один уникальный шанс заработать. Но ей хотят помешать

"Имеет место то, что я называю возвращением к реализму в том смысле, что люди чувствуют, что ядерная энергия эффективная, ядерная энергия — чистая, очень стабильная, надежная", — сообщил он, комментируя отношение к ядерной энергетике в мире.

По мнению Гросси, не удивительно, что такие люди, как американские предприниматели Илон Маск и Билл Гейтс "делают ставку или инвестируют" в ядерную энергетику и "считают, что это деятельность будет расти в будущем".

"Поэтому, МАГАТЭ, у которой нет коммерческих интересов, но есть статут и миссия по продвижению мирного использования ядерной энергии, может оказать содействие, гарантируя, что все это происходит в безопасной манере", — резюмировал глава Международного агентства по атомной энергии.

Полный текст интервью читайте в 10.30 мск на ria.ru.