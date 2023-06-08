МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Предприятия Сибирской генерирующей компании (СГК) в мае увеличили выработку электрической энергии на 19,4% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года — до 6,5 миллиарда кВт.ч, сообщила СГК. СМИ узнали срок начала производства электроэнергии на АЭС "Аккую"

"В мае 2023 года электростанции СГК поставили в объединенную энергосистему страны 6 502 миллиона кВт.ч электроэнергии, что на 19,4% больше аналогичного месяца 2022 года", — говорится в сообщении.

В абсолютных показателях лидерами по выработке стали Рефтинская ГРЭС, Томь-Усинская ГРЭС и Новосибирская ТЭЦ-5.

По сравнению с апрелем текущего года выработка снизилась на 9,7%. Как отмечают в компании, это традиционно для данного периода: теплофикационные электростанции по окончании отопительного сезона, как правило, всегда снижают свою электрическую нагрузку.

"Во-вторых, в Сибири выросла выработка гидрогенерации. В мае выработка ГЭС увеличилась относительно предыдущего месяца на 9%, особенно заметно прибавили станции Енисейского каскада — Саяно-Шушенская и Красноярская ГЭС", — говорится в сообщении.

СГК — энергетическая компания, входит в группу Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК), работает на территории Алтайского края, Кемеровской области, Красноярского края, Новосибирской и Свердловской областей, Хакасии, Тувы и Приморского края. Компания занимается производством тепло- и электроэнергии, передачей и поставкой тепла и горячего водоснабжения потребителям.