МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил в четверг об адресованной странам Евросоюза просьбе Киева резко увеличить поставки электроэнергии. Медведев ответил на слова экс-генсека НАТО о войсках на Украине

"Мы просим Европу увеличить (поставки электричества — прим.ред.)", — сказал министр в беседе с новостным агентством Франс Пресс.

Он добавил, что украинские власти нуждаются в поставках объемом до двух гигаватт.

Удары по инфраструктуре Украины ВС России начали наносить через два дня после подрыва Крымского моста, 10 октября прошлого года. По оценке российских властей, в теракте на мосту стоят спецслужбы Украины.