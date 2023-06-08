Украина просит Европу резко нарастить поставки электроэнергии
Украина просит Европу значительно увеличить поставки электроэнергии - министр
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МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил в четверг об адресованной странам Евросоюза просьбе Киева резко увеличить поставки электроэнергии.
"Мы просим Европу увеличить (поставки электричества — прим.ред.)", — сказал министр в беседе с новостным агентством Франс Пресс.
Он добавил, что украинские власти нуждаются в поставках объемом до двух гигаватт.
Удары по инфраструктуре Украины ВС России начали наносить через два дня после подрыва Крымского моста, 10 октября прошлого года. По оценке российских властей, в теракте на мосту стоят спецслужбы Украины.
https://1prime.ru/Energy/20230608/840785894.html
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