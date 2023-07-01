МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Услуга подключения к электросетям для населения в России с 1 июля подорожает, минимальная стоимость присоединения теперь составит 4 тысячи рублей за 1 кВт. Пенсии, микрозаймы и налоги: что изменится в жизни россиян с 1 июля

Россияне пользовались льготами на технологическое присоединение с 2009 года — ставка на подключение объектов до 15 кВт была зафиксирована на уровне 550 рублей за услугу. В 2022 году на основании соответствующего закона, подписанного президентом России Владимиром Путиным, правительство утвердило новые ставки на техприсоединение потребителей.

Закон предполагает, что потребители с энергопринимающими устройствами мощностью до 150 кВт (население, малый и средний бизнес) будут компенсировать затраты сетевых компаний на подключение к электричеству.

До 1 июля 2023 года минимальная сумма подключения за 1 кВт составляла 3 тысячи рублей, с 1 июля текущего года составляет 4 тысячи рублей, а с 1 июля 2024 г плата вырастет до 5 тысяч рублей за кВт. Максимальная ставка — 10 тысяч рублей за 1 кВт, но региональные власти могут установить и более высокую планку с федеральным регулятором.

Исключение составляют льготные категории граждан — для них плата за техприсоединение составляет 1 тысяча рублей за 1 кВт.