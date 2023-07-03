МОСКВА, 3 июл – ПРАЙМ. Импорт электроэнергии из Словакии и Молдавии на Украину осуществляется 3 июля из-за ограничения мощностей в энергосистеме, сообщили в национальной энергетической компании "Укрэнерго". Подключение к электросетям для населения с первого июля подорожает

"Продолжается ремонтная кампания на тепловых и гидроэлектростанциях, некоторых атомных энергоблоках. Поэтому объем доступных мощностей в энергосистеме для производства электроэнергии ограничен. Сегодня с 3:00 до 23:00 (совпадает с мск) осуществляется импорт электроэнергии из Словакии мощностью от 20 до 130 МВт, а также из Молдовы – 1 МВт с 20:00 до 21:00 (совпадает с мск)", — говорится в сообщении компании в телеграм-канале.

В компании уточнили, что при этом экспорт электроэнергии отсутствует.

Кроме того, по данным "Укрэнерго", из-за непогоды зафиксированы отключения потребителей в Киевской и Черниговской областях. Также произошли отключения электросетей в Днепропетровской, Харьковской областях и подконтрольной Киеву части Херсонской области.

Ранее председатель правления национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий сообщал, что летний сезон станет сложным периодом для украинской энергосистемы, уже сейчас наблюдается дефицит ресурсов.