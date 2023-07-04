МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Украина увеличила импорт электроэнергии в июне на 85% по сравнению с маем, на столько же сократился экспорт, следует из данных украинской консалтинговой компании ExPro. В Грузии обеспокоились санкциями Украины против компании Georgian Airways

"Импорт электроэнергии в июне 2023 года вырос на 85% по сравнению с предыдущим месяцем. В то же время экспорт за этот период сократился на 85%… Экспорт электроэнергии в июне происходил только в течение 1-11 числа. 90% из всего объема (5600 из 6175 МВт-ч) было поставлено в Польшу", — говорится в сообщении на сайте ExPro.

По данным компании, Украина импортировала электроэнергию из Молдовы и Словакии.

Ранее председатель правления национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий сообщал, что летний сезон станет сложным периодом для украинской энергосистемы, уже сейчас наблюдается дефицит ресурсов.