КИШИНЕВ, 5 июл — ПРАЙМ. Национальное агентство по регулированию энергетики (НАРЭ) Молдавии в среду утвердило новый тариф на электроэнергию, для бытовых потребителей он снизится в среднем примерно на 12%, заявил на заседании член агентства Сергей Кашу. Молдавские фермеры попросили отсрочку выплаты долгов по кредитам

Поставщики электроэнергии компании Premier Energy и Furnizarea Energiei Electrice Nord вновь обратились к регулятору с просьбой снизить тариф.

"НАРЭ утверждает тариф, предоставленный по расчетам компанией Premier Energy, стоимость электроэнергии в пунктах выхода из сетей низкого давления для бытовых потребителей снизится с 2,99 леев (0,16 доллара) до 2,57 леев (0,14 доллара) за Киловатт-час. Также НАРЭ утверждает тариф, предоставленный по расчетам компанией Furnizarea Energiei Electrice Nord, стоимость электроэнергии в пунктах выхода из сетей низкого давления для бытовых потребителей снизится с 3,58 леев (0,19 доллара) до 3,20 леев (0,17 доллара) за киловатт-час", — заявил Кашу.

В Молдавии оппозиция больше года проводит акции протеста из-за высоких тарифов на газ и электричество. Самые массовые митинги проходят при поддержке партии "Шор". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе. Также они критикуют руководство страны за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.