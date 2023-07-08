ТОКИО, 8 июл — ПРАЙМ. Запорожская АЭС находится на линии фронта, и в ситуации, когда украинские войска ведут контрнаступление, положение станции — крайне уязвимо, такое мнение высказал генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в интервью японскому телеканалу NHK. Сотрудники МАГАТЭ не заметили на ЗАЭС деятельности по минированию

"Я посещал Запорожскую АЭС трижды. Сейчас, в ситуации, когда украинские войска ведут контрнаступление, станция расположена на передовой линии фронта и находится в крайне уязвимом положении. На месте работают наши эксперты, то, что там постоянно присутствует МАГАТЭ, важное достояние для мирового сообщества. Эксперты там днюют и ночуют, работают. И могут получать информацию в режиме реального времени. Несколько дней назад было несколько заявлений, этот день уже прошел, но было такое заявление, что что-то страшное произойдет в какой-то один конкретный день. Мы привыкли к этому. Эксперты МАГАТЭ постоянно проверяют. Мы не нашли взрывчатых веществ, о которых говорилось (в заявлении), однако мы не можем расслабляться. Мы знаем, что все что угодно может произойти в любой момент", — сказал Гросси.

Рафаэль Гросси находился в Японии с визитом в связи с планами сброса слаборадиоактивной воды с аварийной АЭС "Фукусима-1" в океан. За четыре дня пребывания в стране он посетил станцию, пообщался с жителями, рыбаками и администрациями префектуры Фукусима и провел две развернутых пресс-конференции. В их ходе он, в частности, коснулся темы ЗАЭС, заявив и 4 июля, и 7 июля, что эксперты МАГАТЭ не обнаружили никаких взрывчатых веществ или признаков минирования.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что получил доклад разведки и Службы безопасности Украины, согласно которому Россия якобы подготовила и рассматривает сценарий террористического акта с выбросом радиации на ЗАЭС. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал это заявление бредом. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил на заседании Совбеза организации, что Россия надеется, что западные покровители Киева не дадут ему организовать катастрофу на ЗАЭС. Он отмечал, что в абсурдности таких заявлений могла убедиться миссия МАГАТЭ во главе с Гросси, в июне посетившая станцию "несмотря на все препоны со стороны Украины".

Агентство запросило дополнительный доступ, необходимый для подтверждения отсутствия мин или взрывчатых веществ на площадке. В частности, речь шла о доступе на крыши реакторных блоков №3 и №4, а также к частям турбинных залов и некоторым частям системы охлаждения станции. В пятницу Гросси заявил, что достигнут определенный прогресс в деле получения допуска, и хотя на крыши энергоблоков эксперты пока не попали, он уверен, что такое разрешение будет получено.

Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.