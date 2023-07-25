МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. Яхта мачтой оборвала провода линии электропередачи в районе Эгершельд во Владивостоке, где, по информации прокуратуры Приморского края, без света днем во вторник остались примерно 26 тысяч человек. "Соллерс" запустил производство пикапов во Владивостоке

"Сегодня в 11.41 (04.41 мск — ред.) зафиксировано отключение воздушной линии электропередачи 35 кВ Русская-Эгершельд. Установлено, что районе перехода через канал на о. Елена парусная яхта мачтой оборвала два нижних провода линии электропередачи 35 кВ. В результате без электроснабжения остались потребители района Эгершельд", — сообщили РИА Новости в пресс-службе "Приморских электрических сетей"

Виновник происшествия скрылся. Аварию планируется устранить в течение приблизительно четырех часов, "решается вопрос о переводе потребителей на резервные источники питания", добавили в пресс-службе.

По информации из телеграм-канала прокуратуры Приморского края, днем во вторник случился порыв кабеля электропередачи, вызвавший отключение подстанции "Эгершельд". Из-за аварии света нет в 182 домах, где проживают примерно 26 тысяч человек. В ведомстве не располагают информацией об обрыве проводов яхтой, как уточнили агентству в пресс-службе краевой прокуратуры.