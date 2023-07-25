ХЕЛЬСИНКИ, 25 июл — ПРАЙМ. Эстония, Латвия и Литва договорились об отключении от энергосистемы России и Белоруссии, а также о досрочной синхронизации с центральноевропейской энергосистемой в феврале 2025 года, сообщил во вторник эстонский министр климата Кристен Михал. Литва предложила экспортировать зерно из Украины через порты Балтики

"Хотя страны Балтии не покупают электроэнергию у России, не продают ее России и не платят России за нахождение в общей полосе частот, мы по-прежнему физически подключены к энергосистеме страны-агрессора, и в соответствии с текущей геополитической ситуацией страны Балтии готовы предпринять совместные усилия, чтобы практически на год раньше выйти из российской энергосистемы и присоединиться к энергосистеме континентальной Европы", — сказал Михал порталу эстонского телерадиовещания ERR.

По его словам, на встрече министров энергетики и климата стран Балтии в Риге было решено, что Эстония, Латвия и Литва проведут синхронизацию с континентальной европейской энергосистемой в феврале 2025 года. Ранее синхронизация планировалась на конец 2025 года.

В 2018 году страны Балтии, Польша и Еврокомиссия подписали в Брюсселе политическое соглашение о синхронизации электросетей трех стран Балтии с сетями континентальной Европы. Ожидается, что до 2025 года страны Балтии должны окончательно выйти из энергокольца БРЭЛЛ (Белоруссия, Россия, Эстония, Латвия, Литва) и подключиться к энергосистеме континентальной Европы, что позволит им добиться "энергонезависимости от России". Стоимость всего проекта составляет 1,6 миллиарда евро.