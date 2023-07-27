С.-ПЕТЕРБУРГ — 27 июл, — ПРАЙМ. Энергопотребление в РФ выросло с начала года на 0,9%, во многих районах страны сейчас максимум потребления из-за жары, сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов в кулуарах форума "Россия — Африка". Путин рассказал о проектах России и Египта в сфере энергетики

"Растём. Сейчас 0,9%. Высокая температура, летний максимум потребления превышаем во многих регионах. Это в том числе даёт рост", — ответил Шульгинов на вопрос об энергопотреблении.

"Я думаю, что единицу (1% — ред.) мы превысим. Работаем в прогнозе от 1 до 1,5%", — добавил он, говоря об ожидаемых результатах в целом за год.