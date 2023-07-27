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2023
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Глава Минэнерго отметил максимальное энергопотребление в регионах
Энергосети
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Энергопотребление в РФ выросло с начала года на 0,9%, во многих районах страны сейчас максимум потребления из-за жары, сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов в... ПРАЙМ, 27.07.2023
энергетика, энергосети, новости, россия, николай шульгинов, энергетика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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С.-ПЕТЕРБУРГ — 27 июл, — ПРАЙМ. Энергопотребление в РФ выросло с начала года на 0,9%, во многих районах страны сейчас максимум потребления из-за жары, сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов в кулуарах форума "Россия — Африка".
"Растём. Сейчас 0,9%. Высокая температура, летний максимум потребления превышаем во многих регионах. Это в том числе даёт рост", — ответил Шульгинов на вопрос об энергопотреблении.
"Я думаю, что единицу (1% — ред.) мы превысим. Работаем в прогнозе от 1 до 1,5%", — добавил он, говоря об ожидаемых результатах в целом за год.